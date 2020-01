Mikołaj Roznerski o roli w "Ojcu Mateuszu". "Nie zastąpię Żmijewskiego"

Mikołaj Roznerski wcieli się w rolę księdza Walerego Opłatka. Młody gwiazdor zagra u boku Artura Żmijewskiego, który za chwilę zniknie z kultowego serialu TVP.

- Słyszałem w radiu, że zastąpię Artura Żmijewskiego. Chciałem to sprostować. Ja jestem bohaterem odcinka i zagram księdza. Zawsze marzyłem o tym, żeby zagrać księdza i teraz to się wydarzy - powiedział Roznerski w rozmowie z Wirtualną Polską.

- Jestem po pierwszym dniu zdjęciowym, po jednej scenie. Nie wiem, jak się rozwinie mój wątek. Teraz będę chyba w dwóch odcinkach, ale nikogo nie zastępuję. Przyjęcie roli księdza jest dla mnie kolejnym wyzwaniem i to kolejna rola na mojej drodze artystycznej.

Artur Żmijewski w domyśle nie znika z serialu "Ojciec Mateusz" na zawsze. Widzowie będą mogli go zobaczyć na początku sezonu, a potem jego postać wyjedzie na rekolekcje do Krakowa. Produkcja jednak zostawia otwartą furtkę aktorowi.

- Gram też w serialu, który ma jeszcze większą popularność, więc wiem jak to jest grać w tak lubianej produkcji. Ja już grałem w "Ojcu Mateuszu", ale nigdy nie grałem z Arturem Żmijewskim. Spotkanie się z nim na planie to jest miód na moje serce. Uważam go za wybitnego aktora i myślę, że wiele mogę się od niego nauczyć.