"Mieliśmy piękne życie". Żona finalisty "Mamy talent" opisuje, co teraz dzieje się z Patrykiem

Patryk Niekłań od 2 lat walczy o powrót do zdrowia. Patrząc jednak na to, jak jeszcze w marcu 2019 r. wyglądał i jak ledwo się poruszał , pozytywne zmiany widać gołym okiem. Niekłań przybrał na wadze, odważniej się porusza, samodzielnie siedzi, obejmuje żonę i córeczkę.

Rehabilitacja przebiega powoli, ale efektywnie. - On chce tylko ćwiczyć i ćwiczyć. To jest typ wojownika - powiedziała. - Jeszcze pokaże, na co go stać.