Michał Olszański zwolniony z TVP. Już nie poprowadzi "Magazynu Ekspresu Reporterów"

Michał Olszański od początku nadawania "Magazynu Ekspresu Reporterów" był jego gospodarzem. Do lipca 2019 r. współprowadził też "Pytanie na śniadanie", ale po skomentowaniu zaproszenia Jarosława Kaczyńskiego do programu śniadaniowego został z niego zwolniony.

- Uważam, że zostałem nieelegancko potraktowany po tylu latach pracy w Trójce. Nie jest to miłe, jak człowiek przyjeżdża do roboty i pięć minut przed szóstą się dowiaduje, że nie wchodzi na antenę, a widzi, że wchodzi do studia ktoś zupełnie obcy - powiedział.

- Po 21 latach nadszedł czas rozstania z TVP. Nie będę miał okazji, by na antenie podziękować widzom, dlatego czynię to tutaj. To był zaszczyt gościć w Państwa domach we wtorki wieczorem, ogromna radość z faktu, że prezentujemy uczciwy, rzetelny i ciekawy program. Szacunek i podziękowanie za to, że Państwo tak reagowali na nasze reportaże - skomentował tę decyzję Olszański w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.