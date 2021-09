Michał Kempa wyśmiał Kubę Wojewódzkiego. "Zaorane"

"W związku z nagłym, aczkolwiek spodziewanym końcem programu 'Mam Talent' chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejny odcinek tego programu, którego emisja odbędzie się dzisiaj o godzinie 20:00. A potem na kolejne, co sobotę i tak aż do końca sezonu. A potem na kolejne sezony. To była wspaniała przygoda. Do zobaczenia na telegazecie" - napisał Kempa w żartobliwym tonie.