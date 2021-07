Michał Kempa wspomina ewakuację z TVN. Zwrócił się wprost do Kaczyńskiego

Teraz w żartobliwym tonie dziennikarz-komik podsumował tamto wydarzenie. "Alarm zaczyna się jak jeszcze jesteśmy na antenie. Myślimy, że to ćwiczenia. Daję się prowadzić red. Sianeckiemu. On z 50 lat w telewizji pracuje. On wie, co trzeba robić. Zaczynamy wychodzić ze studia. Wszyscy zachowują spokój. Chociaż co tam każdy w głowie miał - cholera wie. Ja próbowałem w naturalny dla siebie sposób zamienić sytuację w heheszki, sugerując, że drogo za tego papierosa będzie musiał zapłacić jakiś operator, co to sobie pewnie peta nie dopalił gdzieś na zapleczu" - napisał na InstaStory.