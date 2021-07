Martyna Wojciechowska bije na alarm. Zmienione logo TVN symbolem walki z władzą

Od kilku tygodni trwa zamieszanie wokół zmian w prawie dotyczącym polskich mediów. Kontrowersyjna inicjatywa PiS-u jest nazywana "lex TVN", gdyż zakładane zmiany uderzyłyby zwłaszcza w amerykańskiego właściciela stacji TVN. We wtorek 27 lipca odbyło się pierwsze czytanie ustawy. - Jeśli się uda ją przeprowadzić i część tych udziałów zostanie wykupiona przez polskich biznesmenów, będziemy mieli jakiś tam wpływ na to, co dzieje się w tej telewizji – mówił niedawno Marek Suski na spotkaniu Klubu "Gazety Polskiej".