Były prezes TVP o "lex TVN": Kaczyński boi się wolnych mediów, a za jego strach zapłacimy wszyscy

To pokazuje, że nie tylko rząd amerykański, ale i amerykańska opinia publiczna przygląda się tej sprawie. Przecież to nie rząd USA kazał redaktorom "The Washington Post" napisać ten tekst. Skoro sami uznali, że trzeba go opublikować, to tylko potwierdza, jak dużą wagę przywiązuje się tam do prób łamania zasady wolności słowa w Polsce.