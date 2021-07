Czy TVP wchodzi w buty TV Trwam? Ksiądz Lemański: - To kontrskuteczne.

- Wiadomo, jak kończy się każdy przesyt. Taka strategia może być więc kontrskuteczna. Na początku pandemii to mogło być ważne – wtedy ludzie musieli zamknąć się w domach. Transmisja mszy w TV to była forma namiastki, zastępstwa. Wtedy to było sensowne rozwiązanie. Ale teraz? Jak jest czegoś za dużo, jak w tym przypadku, to człowiek ma mechanizm odrzucenia.