Miarka się przebrała. Racewicz bardzo wymownie skomentowała ataki na jej syna

"Zwykle nie czytam komentarzy. 'Jaderów' usuwam z mojego profilu jak chwasty. Tu nie rosną. Odbijają za to w innych miejscach. Mają wciąż ten sam refren: Smoleńsk i operacje. Odszkodowanie i 'twarz Michaela Jacksona'. Próbują dosięgnąć jadem. Teraz mojego syna. On was zna. Prawie od kołyski. Zanim umiał czytać słyszał syk: 'patrz, to ta, zrób fotę'. Przepychanki na cmentarzu. Komentarze, hejt. Wtedy przynajmniej mieliście twarze. Gęby. Teraz chowacie się za winklem internetu. Biedni, sfrustrowani, nieszczęśliwi, zawistni" - czytamy.