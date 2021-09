"Miały dość". Właścicielka alpak miażdży ekipę "Top Model"

Ostatni odcinek "Top Model" był dla uczestników prawdziwym sprawdzianem – musieli się odnaleźć podczas sesji zdjęciowych w malowniczej wiejskiej scenerii i zrobić na jurorach takie wrażenie, by awansować do kolejnego etapu. W związku z tym, że zdjęcia realizowano na wsi, ekipa show postanowiła do jednej wykorzystać konie, do drugiej alpaki.