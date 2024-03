Metamorfoza Luizy z ósmej edycji "Hotelu Paradise". Uczestniczka schudła 20 kg

26-letnia Luiza Krefft na co dzień pracuje jako "promotorka restauracji", a do programu "Hotel Paradise" zgłosiła się nie tyle w poszukiwaniu miłości, ile przygody życia. Jak doskonale wiedzą widzowie programu TVN7, póki co jej relacje z uczestnikami przybierają dość burzliwy charakter. Po jednej z ostatnich randek z Bartkiem, chłopak skrytykował Luizę za to, że jest zbyt leniwa i nie lubi ćwiczeń.