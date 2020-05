Metamorfoza gwiazdy Netflixa. Kelly Chase wyrzeźbiła ciało i w końcu odzyskała spokój

Telewizyjny eksperyment, w którym pary kojarzyły się wyłącznie na podstawie rozmów przez ścianę, nie widząc się aż do czasu zaręczyn, okazał się wielkim hitem amerykańskiej platformy VOD. Ku zaskoczeniu zarówno widzów, jak i twórcy programu "Miłość jest ślepa", z sześciu par aż połowa do dziś pozostaje ze sobą w związku (choć tylko dwie powiedziały sobie sakramentalne "tak"). Kelly Chase i Kenny Barnes należą akurat do tych uczestników show, którym przetrwać się nie udało. Jej jednak udało się dokonać imponującej metamorfozy, którą z dumą prezentuje w swoich social mediach.