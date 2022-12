Meghan wspomina książęcy ślub. Mówi, co zrobił dla niej książę Karol

Zrozpaczona przyszła księżna o pomoc zwróciła się do teścia. Potrzebowała kogoś bliskiego, kto poprowadzi ją do ołtarza w najważniejszym dniu w życiu. - Powiedziałam mu "straciłam w tym momencie tatę". Jako przyszły teść był dla mnie bardzo ważny, dlatego odważyłam się poprosić go o przysługę - tłumaczy przed kamerami. Karol zgodził się bez wahania. - Tata Harry’ego był kochany i czarujący - oceniła go ciepło. Widzieliście już ten serial? Spodziewaliście się, że założenie rodziny przez Haryr’ego spowoduje taką komplikację relacji?