Katarzyna Pakosińska była o krok od śmierci. On ją uratował, potem się zakochali

Otarła się o śmierć. Z pomocą przyszedł jej przyszły mąż

Para wystąpiła w sobotnim odcinku "Dzień dobry TVN" i zdecydowała się opowiedzieć widzom, jakie były okoliczności ich pierwszego spotkania. - Spotkanie było spontaniczne. Miałam wspinać się na pięciotysięcznik. Ciut przed wyprawą przeziębiłam się i podano mi złe leki. I te leki, zamiast mnie wyleczyć, to sprawiły, że jeszcze gorzej mi się zrobiło. To było w Tbilisi w hotelu - wspominała Katarzyna Pakosińska .

Okazało się, że Irakli zauważył, że coś jest nie tak z Kasią i od razu zareagował. - Zauważyłem, że coś nie tak i kilka razy wspomniałem "Kasia, Kasia, Kasia" i nie odpowiedziała. Od razu pobiegłem do jej pokoju i patrzę: niedobra sytuacja - opowiadał partner gwiazdy. - Wiedział co i jak i jeszcze parę chwil i serce by mi przestało pracować, krew już była tak gęsta, że ciężko by było nawet igłę wbić - wtrąciła Kasia.