Mąż nowej minister też budzi kontrowersje. Michał Chorosiński miał awansować dzięki żonie

Chorosiński gwałtownie sprzeciwiał się takim opiniom. W jednym z wywiadów chwalił się swoimi kompetencjami: "Od 30 lat pracuję w zawodzie i mam własne osiągnięcia. Pracowałem w wielu teatrach w Polsce, z wieloma wybitnymi reżyserami i skończyłem podyplomowe studia z zarządzania. Reżyserowałem i przeszedłem wszystkie szczeble w teatrze, znam go od podszewki i jest to moja wielka miłość". Bronił się też przed zarzutami, że to żona-posłanka załatwiła mu tę pracę: "Nigdy w życiu nie chciałbym, żeby ktokolwiek cokolwiek mi załatwiał, bo znam swoją wartość i wiem, na co mnie stać. Mam się wycofać z zawodu tylko dlatego, że cokolwiek zrobię, będzie od razu piętnowane ze względu na to, że jestem mężem posłanki? Wydaje mi się to bardzo niesprawiedliwe i krzywdzące".