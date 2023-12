Mąż Kate Garraway znów ciężko chory. Dostał zawału

Kate Garraway to popularna brytyjska dziennikarka, która na co dzień jest gospodynią porannego programu "Good Morning Britain". W marcu 2020 r. media obiegły wieść, że jej 52-letni wówczas mąż Derek Draper zaraził się koronawirusem. Do szpitala trafił w krytycznym stanie. Mężczyzna nie mógł złapać oddechu. Narzeczony prezenterki zapadł w śpiączkę, z której lekarze próbowali go wybudzić przez kilka tygodni.