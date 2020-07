Kate Garraway o swoim mężu: "Sześć razy mówili mi, że z tego nie wyjdzie"

Brytyjska dziennikarka Kate Garraway przechodzi trudny okres. Jej maż zapadł w śpiączkę po zakażeniu koronawirusem. Choć po kilku tygodniach lekarzom udało się go wybudzić, mężczyzna jest w kiepskim stanie, a jego świadomość jest minimalna. Mężczyzna zaraził się koronawirusem pod koniec marca. Miał bardzo ostre objawy. Przyjęto go do szpitala, w którym przebywa do tej pory.