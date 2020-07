Mąż Kate Garraway wybudził się ze śpiączki po koronawirusie

Kate Garraway to dziennikarka, która prowadzi brytyjski program śniadaniowy "Good Morning Britain". Jej 52-letni mąż zaraził się koronawirusem . Miał bardzo ostre objawy. Przyjęto go do szpitala pod koniec marca, gdy nie mógł złapać oddechu. Mężczyzna zapadł w śpiączkę, z której lekarze próbowali go wybudzić przez kilka tygodni.

Gwiazdy, które zmarły na koronawirusa

- Jesteśmy pozytywnie nastawieni i robimy wszystko, by spędzać z nim czas. Komunikujemy się z nim codziennie za pośrednictwem FaceTime'a, a pielęgniarka trzyma przy nim tablet. Naprawdę wierzę w to, że nas słyszy. Kiedy lekarze mówią "Dzień dobry, Derek", czasem otwiera oczy. My i lekarze robimy wszystko, co w naszej mocy, by wyzdrowiał.