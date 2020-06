Mąż dziennikarki Kate Garraway zapadł w śpiączkę po zakażeniu koronawirusem

Kate Garraway, dziennikarka, która prowadzi brytyjski program śniadaniowy "Good Morning Britain", powiedziała, że jej 52-letni mąż zaraził się koronawirusem . Miał bardzo ostre objawy. Został przyjęty do szpitala pod koniec marca, gdy nie mógł złapać oddechu. Kate i jej dzieci Billy (10 l.) i Darcey (14 l.) również wykazywali objawy zakażenia, ale w ich przypadku nie były one groźne.

Dziennikarka w rozmowie z "The Sun" powiedziała, że niedawno odebrała telefon ze szpitala. – Moje pierwsze pytanie brzmiało: "czy Derek żyje?". Lekarz odpowiedział, że tak, ale zapytał, czego się najbardziej obawiam. Powiedziałam: "że Derek umrze", a on na to: "muszę ci nakreślić drugi najgorszy scenariusz, czyli że jego stan się nigdy nie poprawi, że będzie w śpiączce już na zawsze".