Mąż Kate Garraway ciężko chorował na koronawirusa. Może już nigdy nie wyzdrowieć

Kate Garraway to popularna dziennikarka, która na co dzień prowadzi brytyjski program śniadaniowy "Good Morning Britain". Rok temu wyznała, że jej 52-letni mąż, Derek Draper, zaraził się koronawirusem. Miał bardzo ostre objawy. Został przyjęty do szpitala pod koniec marca ubiegłego roku, gdy nie mógł złapać oddechu. Kate i jej dzieci Billy (10 l.) i Darcey (14 l.) również wykazywali objawy zakażenia, ale w ich przypadku nie były one groźne.