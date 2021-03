Mateusz z "Rolnik szuka żony" wystąpi na gali Marcina Najmana. Z kim będzie się bił?

Mateusz Kisiel już od samego początku wywołał furorę w programie "Rolnik szuka żony". Pewny siebie 28-latek z Gdyni mówił przecież wprost: kocha imprezować , spotykać się ze znajomymi i wracać nad ranem do domu. Rolniczka Magda miała jednak inne oczekiwania wobec potencjalnych partnerów. Szybko się rozczarowała i wyprosiła Mateusza ze swojego gospodarstwa . Nie oznacza to jednak, że mężczyzna dał o sobie zapomnieć. Cały czas korzysta z popularności w mediach społecznościowych. Wkrótce wystąpi w kolejnej walce w formule MMA.

- Dostałem bardzo małą kwotę za poświęcenie i czas, głównie zarobiłem od sponsorów. Za samą walkę w co-main evencie to kwota rzędu 1500-2000 złotych. Nie byłem z tego zadowolony. Na sponsorach można to jednak pomnożyć razy 10 czy 15, inaczej by się nie opłacało, bo to ryzykowanie własnego zdrowia - wyznał Cios.