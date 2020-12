Mateusz z "Rolnik szuka żony" pokazał, co działo się za kulisami. Możecie się zdziwić

Mateusz zrelacjonował na Instagramie to, co działo się przed nagraniami do finałowego odcinka "Rolnik szuka żony". Stres? Skrupulatne przygotowania uczestników? Nic z tego! Jak wynika z opublikowanych przez niego filmików, wszyscy kandydaci świetnie bawili się w hotelu. Co ciekawe, zabrakło jednak tych, o których serca walczyli przed kamerami.

Mateusz z "Rolnik szuka żony" pokazał kulisy programu Źródło: Kadr z programu "Rolnik szuka żony"