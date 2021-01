Mateusz z "Rolnik szuka żony" dostał zaproszenie od konkurencyjnego show. Przyjmie propozycję?

Najśmieszniejsze wypowiedzi uczestników "Love Island"

"Do jedynego programu, zarazem mojego ulubionego, jakiego się zgłosiłem był Rolnik, nigdzie więcej się nie pchałem. Masa ludzi pisała, że pomyliłem programy, to i się do mnie inne programy odezwały. Teraz sobie zawalczę na VIP MMA, a jak będę miał ochotę, to nagram płytę z Ivanem i Delfinem, bo jak w 'Porach roku' Vivaldiego życie jest nobelon" - żartobliwie oświadczył przystojniak z Trójmiasta.