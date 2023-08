Mateusz Szmajduch z "Nasz nowy dom" przeżył tragedię. Zmaga się z kalectwem

"Szczerze mogą napisać, że próbę samobójczą mogłem sobie po prostu wtedy darować. Darować też mogłem sobie picie tego przeklętego alkoholu, bo gdyby nie on, to bym na tych torach się nie położył [...]. Stało się i tyle, chociaż po dzień dzisiejszy jeszcze się zastanawiam i rozmyślam fakty z tamtego dnia. Tak, zostanie to ze mną do końca życia i jeszcze pewnie dużo nieprzespanych nocy przez nagłe światło we śnie i widok krwi na torach" - stwierdził po wszystkim w mediach społecznościowych.