To będzie huczny jubileusz! Tak Katarzyna Dowbor będzie świętować 40-lecie kariery

Mimo iż ostatnie miesiące w zawodowym życiu Katarzyny Dowbor nie były usłane różami, nie odebrało to jej ochoty na świętowanie. Popularna prezenterka właśnie przygotowuje się do obchodów 40-lecia pracy zawodowej i choć z pewnością jeszcze kilka miesięcy temu była pewna, że ten wyjątkowy jubileusz będzie obchodzić z widzami Polsatu, to los po raz kolejny okazał się przewrotny.