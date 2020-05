Mateusz Damięcki ostro o koncercie "Dla Ciebie Mamo"

Damięcki ironizował w swoim wpisie, że widowisko wcale nie było kolejną wpadką włodarzy TVP i odniósł się też do innych, delikatnie mówiąc kontrowersyjnych, działań politycznych decydentów.

Sylwester TVP w Zakopanem. Impreza sympatyków PiS? Ciekawe komentarze

Później Damięcki już bardziej poważnie zachęcał, by oburzenie przekuć w konkretne polityczne postawy, pisząc, że "na zmiany nigdy nie jest za późno". Najmocniej jednak uderzył na koniec.

"Pozostali ludzie, Ci którzy nigdy nie mieli wątpliwości, że na PiS i Pana Andrzeja Dudę nie zagłosują, wiedzą, że to, co się dzieje dziś w Polsce, cały ten koncert, to po prostu, zwykle skur.......o".