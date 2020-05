Skandal po koncercie "Dla Ciebie Mamo". Pojawiło się oświadczenie producenta

Z okazji Dnia Matki TVP1 wyemitowała koncert "Dla Ciebie Mamo" . Na scenie w warszawskim Teatrze Polskim wystąpiły polskie gwiazdy takie jak Zenek Martyniuk, zespół Classic, Daj to Głośniej, Roksana Węgiel, Exited, Brathanki, zespół Weekend, zespół Leszcze, zespół Boys, Adam Stachowiak, Trubadurzy, Mariana, zespół Akcent. Wydarzenie poprowadzili Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska.

"Zarząd Spółki World Media Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – w związku z pojawiającymi się doniesieniami w przestrzeni medialnej, odnośnie organizacji wydarzenia rozrywkowego z udziałem publiczności w dniu 26 maja 2020 r. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - niniejszym oświadcza, że spółka World Media Sp. z o.o. była producentem Koncertu zrealizowanego wyłącznie na potrzeby wyprodukowania przez spółkę TVP S.A. audycji pod nazwą „Dla Ciebie Mamo” (dalej również jako „Koncert”), przeznaczonej do nadania m.in. w ramach programu telewizyjnego pod nazwą TVP1. Wydarzenie to nie stanowiło imprezy masowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych" - czytamy na wstępie.

Producent podkreśla także, że osoby znajdujące się wśród publiczności to byli wynajęci aktorzy.

"Zarząd Spółki World Media Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością informuje, że wszystkie osoby obecne na tzw. „widowni” były aktorami - statystami, którzy zostali zaangażowani do udziału w produkcji Koncertu na tożsamych zasadach w stosunku do zasad, na których zaangażowani zostali Artyści Wykonawcy, występujący na scenie („deskach teatru”), dlatego osoby te nie stanowiły publiczności. (...). Należy nadmienić ponadto, że pomiędzy wszystkim osobami zgromadzonymi na tzw. widowni zostały zachowane odstępy przewidziane przez obowiązujące w dniu 26 maja 2020 r. przepisy prawa" - wyjaśnia producent.

"Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki World Media Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zdecydowanie zaprzecza wszelkim insynuacjom, wskazującym na zorganizowanie wydarzenia rozrywkowego z udziałem publiczności. Zarząd jednocześnie wyraża żal z powodu pojawienia się doniesień w przestrzeni medialnej odnośnie organizacji wydarzenia rozrywkowego z udziałem publiczności w dniu 26 maja 2020 r. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, a to z uwagi na fakt, że na pewno nie sprzyja to rozwojowi kultury w Polsce, ale przede wszystkim może doprowadzić do ograniczenia podobnych inicjatyw ze szkodą z punktu widzenia aspektu społecznego" - dodaje.