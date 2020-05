TVP zorganizowała koncert z udziałem publiczności. "Absolutne naruszenie"

Z okazji Dnia Matki TVP1 wyemitowała koncert "Dla Ciebie Mamo". Na scenie w warszawskim Teatrze Polskim wystąpiły polskie gwiazdy takie jak Zenek Martyniuk, zespół Classic, Daj to Głośniej, Roksana Węgiel, Exited, Brathanki, zespół Weekend, zespół Leszcze, zespół Boys, Adam Stachowiak, Trubadurzy, Mariana, zespół Akcent. Wydarzenie poprowadzili Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska.

Na facebookowym profilu "Kultura Niepodległa" opublikowano screen, na którym widać, że w teatrze pojawiła się także publiczność. To wzbudziło sporo wątpliwości wśród internautów, ponieważ obowiązywał zakaz zgromadzeń.

"Zwróćcie uwagę, jak publiczność - epidemicznie - rozsadzona co czwarte miejsce w rzędzie" - można przeczytać w jednym z komentarzy pod postem.

Czy mimo zachowania zalecanej odległości takie działanie jest legalne? Według rozporządzenia artyści mogą transmitować swoje koncerty, spektakle w sieci, ale do tej pory odbywało się to bez udziału widowni.

Koncert "Dla Ciebie Mamo" - nielegalne zgromadzenie?

Do 26 maja premier nie złagodził tych zasad, "odmrożenie" tej części życia publicznego nastąpiło dopiero następnego dnia od transmisji w TVP. Czy więc zgromadzenie w Teatrze Polskim odbyło się nielegalnie?

- Jak widać, kiedy chce się coś zorganizować, to znajdzie się różne sposoby. Stan prawny na dzisiaj to jest pewien fakt. Otwarcie teatrów i kin nastąpi dopiero w czwartym etapie odmrażania gospodarki. Zostało zapowiedziane na 6 czerwca. Na dzień 26 maja nie było możliwości otwarcia teatru dla publiczności. Mamy do czynienia z sytuacją precedensową - mówi kulturoznawca Barbara Giza w rozmowie z Wirtualną Polską.