"MasterChef" w nowej odsłonie. Zdania widzów są podzielone

Fani programu na bieżąco komentowali w mediach społecznościowych to, co działo się na ekranie. Jedną z największych zmian w programie jest dodatkowy juror. W tej roli zadebiutował Tomasz Jakubiak, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem widzów. "Uwielbiam Tomka", "Tomek super ze jesteś", "Tomek Jakubiak. Brawo" - pisali na oficjalnym profilu show.