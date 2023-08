Co za pomyłka! Wiktoria i Jędrzej z "Love Never Lies" zaliczyli wtopę w nowym show

Mateusz Gessler dał się poznać widzom jako juror "MasterChef Junior", a po przejściu z TVN do Polsatu jako prowadzący "Hell's Kitchen". W nowym sezonie ramówkowym zobaczymy go w show TV4, "Para do gara. Ona mówi, on gotuje". Emisje premierowych odcinków będą odbywały się w soboty i niedziele o godzinie 20 na TV4. Start już 2 i 3 września.