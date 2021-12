Masowe odejścia z TVP? Nadawca wymusza zmianę zatrudnienia

Jak podaje portal Wirtualne Media, od nowego roku w szeregach TVP szykują się kolejne zmiany. - Od 1 stycznia wszyscy nieetatowi dziennikarze i pracownicy pionu technicznego TVP są zmuszani do założenia działalności gospodarczej. Kto się nie zgadza, z tymi się żegnają. Tak jest niemal we wszystkich regionalnych oddziałach TVP. A to oznacza, że ci co się zgodzą, będą w lutym bez wypłaty, bo TVP realizuje płatności za faktury z miesięcznym opóźnieniem - ujawnił jeden z pracowników TVP.