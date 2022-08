Marzena Rogalska nie mogła powstrzymać emocji. Zwróciła się do Marcina Prokopa

- Ale wiesz co, Piotrek był u nas w programie i dźwięczą mi w uszach jego słowa: "boję się, że nie doczekam wakacji". Doczekał i wydaje mi się, że on bardzo czekał na to, co zrobiłeś. To było tak cudne, to było takie prawdziwe, to była taka cudna, ludzka twarz telewizji i w takiej telewizji kocham pracować - dodała Marzena Rogalska ze łzami w oczach.