Maryla Rodowicz podsumowała festiwal w Sopocie. Jednego nie mogła darować. "Żal"

W czwartek, w lirycznym koncertem zatytułowanym #Magic Words, zakończył się tegoroczny Top of The Top Sopot Festival 2023. Jak się okazuje, imprezę organizowaną i transmitowaną przez TVN śledziła na ekranie m.in. Maryla Rodowicz, która w piątek podzieliła się z internautami swoimi wrażeniami z sopockiego festiwalu. W opublikowanym na Facebooku poście królowa polskiej piosenki przyznała, że obejrzała festiwal od A do Z, bo "lubi oglądać konkurencję".