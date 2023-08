Maciej Stuhr zakpił z referendum. Przeprowadził je w Sopocie

Maciej Stuhr niejednokrotnie sprawdził się w roli wodzireja. W końcu ma to we krwi, po ojcu, który wybitnie zagrał główną rolę w "Wodzireju" Feliksa Falka. Aktor sypie żartami jak z rękawa i nie stroni od politycznych komentarzy. Ostatnio przekonała się o tym widownia Top of The Top Sopot Festival.