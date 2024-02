Maryla Rodowicz o finale "The Voice Senior": "żałuję, że nie wygrał mój podopieczny"

Regina Rosłaniec-Bavcevic wygrała piątą edycję programu "The Voice Senior". Utalentowana i charyzmatyczna wokalistka z drużyny Haliny Frąckowiak zdobyła serca widzów, którzy zdecydowali, że to właśnie do niej trafi główna wygrana. Maryla Rodowicz, która kibicowała swoim podopiecznym, zdobyła się na szczere wyznanie po finale show TVP2.