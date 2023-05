Maryla Rodowicz narzekała w TVP na komunistów. Na Twitterze zawrzało

W gronie gwiazd, które przyjęły zaproszenie TVP i wystąpiły w litewskiej stolicy, znalazły się m.in. zespół Feel, DeMono, Pectus, bracia Golec, Doda oraz Maryla Rodowicz. Ta ostatnia nie ukrywała, że przyjazd do Wilna to dla niej niezwykle emocjonalne wydarzenie, a to za sprawą trudnej, rodzinnej historii.