Martyna Wojciechowska o powrocie do TVN. Nie zostawia wątpliwości

- Mam tam przede wszystkim wiele życzliwych osób i wielu przyjaciół, którzy rozumieją, że program "Kobieta na krańcu świata" to nie jest tylko program. To jest misja, to jest coś więcej. Wiem, że widzowie czekają na ten program - oznajmiła Wojciechowska, obiecując, że kiedy tylko zdecyduje się na powrót do telewizji, poinformuje o tym fanów.