Martyna Wojciechowska realizuje kolejne marzenie. Związane jest z miejscem zamieszkania

Ponoć gospodyni programu "Kobieta na krańcu świata" już bardzo dobrze wie, co weźmie ze sobą do nowego lokum. Jak twierdzi "Twoje Imperium" będą to jej książki oraz stuletnie drzwi z drewna teku, z mosiężnymi okuciami. - Najpierw prowadziły do hinduskiego domu, potem do warszawskiego klubu Herezja. Przekonałam właściciela, by mi je sprzedał - opowiadała swego czasu w wywiadach dziennikarka.