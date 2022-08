Martyna Wojciechowska zdradziła powód, dlaczego odeszła z telewizji. To jest dla niej najważniejsze

- Chciałam was przeprosić za mój dzwoniący telefon, bo musiało to wyglądać rozpaczliwie, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Pomaganie, praca to wszystko jest ważne, dla mnie nie ma nikogo ważniejszego, niż moje dziecko, moja rodzina i moi najbliżsi. Dlatego mam z nią taka umowę, że nigdy nie wyłączam telefonu na ten jeden jedyny sygnał, a mianowicie sygnał od mojego dziecka, żeby zawsze wiedziała, że gdziekolwiek jestem, na każdym krańcu świata i Polski, że może do mnie zadzwonić. To jest moje poczucie odpowiedzialności za nią - powiedziała Wojciechowska na Campus Polska.