Widzowie są wściekli na TVN. Już wiadomo, kto odpadnie z "Top Model"

Jak zauważyli spostrzegawczy widzowie, w zwiastunie kolejnego odcinka pokazano nieco za wiele. Na koniec czwartego odcinka show TVN pokazano fragmenty z nagiej sesji, a także fragment panelu. Zrobiono to jednak w ten sposób, że wielu widzów już domyśliło się, kto odpadnie za tydzień. Spojler? Internauci nie mają co do tego wątpliwości.