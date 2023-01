Marta Żmuda Trzebiatowska nie pokazuje swoich dzieci w sieci. Wyjaśniła dlaczego

Gwiazda, zgłębiając ostatnio temat cyberzagrożeń, tylko utwierdziła się w przekonaniu, że słusznie chroni wizerunek swoich latorośli. Wspomniała m.in. o cyfrowym kidnapingu (kradzież materiałów przedstawiających wizerunek dziecka), hejcie i przemocy w sieci, prawie do prywatności dzieci - a w jej przypadku - także do anonimowego dzieciństwa. Żmuda Trzebiatowska przypominała też, że wrzucając do internetu zdjęcia swoich dzieci, tracimy nad nimi kontrolę.