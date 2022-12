Marta Żmuda Trzebiatowska o formie. Czy akceptuje swoje ciało po dwóch ciążach?

- (...) dałam dużo czasu na dojście do formy po ciąży. Nie oczekiwałam, że po dwóch tygodniach wejdę w swoje stare jeansy. Po pierwszym dziecku w miarę szybko udało mi się stracić nadwyżkowe kilogramy, ale po drugiej trwało to dłużej, jednak udało mi się ostatecznie prawie wrócić do swojej wagi. Oczywiście, że to ciało jest już jednak inne, ale jestem mu wdzięczna, bo było bezpiecznym domem dla dwójki dzieci przez dziewięć miesięcy. W ogóle jestem pełna podziwu dla każdej kobiety, każda jest cudotwórczynią. Jestem szczęśliwa, że mogę być mamą i nie było chwili, żebym tego żałowała. O wszelkich trudach często się zapomina, bo wystarczy jeden uśmiech, jedno "kocham cię mamusiu" - mówiła aktorka.