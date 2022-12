Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmiażdżona hejtem. "Straciłam kompletnie motywację do działania"

Z kolei po emisji dodatkowego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na kobietę wylał się hejt. Wszystko przez to, że powiedziała przed kamerami, że "Instagram wypełnił jej pustkę po rozstaniu". Część widzów, jak i jej mąż odebrali to jednoznacznie jakoby Marta zgłosiła się do programu tylko dla zdobycia internetowej popularności.