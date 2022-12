Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia": "Cieszę się, że mam to już za sobą"

Marta w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" wyszła za Macieja. Jakim kluczem posłużyli się eksperci, gdy wybierali pary w tym programie? Nie wiadomo. Kobieta jest samotną matką, a on deklarował, że chce mieć dzieci, ale nie może zostać ojcem. Trudno w to uwierzyć, ale prawdopodobnie to była jedyna przesłanka, by ich ze sobą połączyć.