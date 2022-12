Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chciała przerwać eksperyment aż dwa razy! W których momentach?

- Właściwie na podróży poślubnej. Gdybym miała auto, to wróciłabym wtedy do domu, bo widziałam, że przebywam z osobą, która przekracza moje granice. Na takie teksty i pojazdy w moją stronę ja sobie nie pozwalam. Miałam blokadę, bo były przy mnie kamery, więc nie mogłam zareagować tak stanowczo, jakbym zareagowała. No i zobowiązałam się, że będę uczestniczyła w tym eksperymencie. Byłam namawiana, by uczestniczyć dalej.