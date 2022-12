Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bez entuzjazmu o swoim udziale w programie. Ma kilka gorzkich słów...

Nie dość, że Marta nie odnalazła miłości, po którą zgłosiła się do tego eksperymentu, to jeszcze jej małżonek publicznie ją upokorzył, krytykując jej wygląd i to, jaki dom prowadzi. Maciej ma już oczywiście nową partnerkę, a Marta jak była singielką, tak nadal jest samotną mamą tylko z kolejnym bagażem przykrych doświadczeń.