Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z narzeczoną. Fani: "Ale podobni!"

"Moje uczucie do Ciebie jest nie do opisania. W końcu znalazłam tego jedynego. Anioła mojej duszy!" - pisze w komentarzach rozemocjonowana Klaudia. Tymczasem fani gratulują im uczucia odnalezionego w niezwykły sposób i mają ciekawą obserwację. "Ale jesteście do siebie podobni!" - zauważają w komentarzach. Wszyscy cały czas się zastanawiają, czy na ślubie Pawła i Klaudii będzie jego była żona. W końcu jest kuzynką jego nowej narzeczonej.