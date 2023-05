Marta z "Rolnik szuka żony" zdementowała plotki. Chodzi o ojca jej córki

Nowy rozdział jej życia to pasmo sukcesów. Fanów trapi jednak przeszłość Marty. Gdy kobieta zgłaszała się do "Rolnik szuka żony", samotnie wychowywała córkę Stefanię. Jak dotąd, Paszkin nie mówiła na temat ojca dziewczynki ani charakteru ich relacji. To pozostawiło spore pole do domysłów i plotek.