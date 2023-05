A to niespodzianka! Magda Bator z "Rolnik szuka żony" drugi raz została mamą

Historia Magdy z "Rolnik szuka żony" jest bardzo ciekawa i inspirująca. Dziewczyna zgłosiła się do programu, by szukać drugiej połówki. Wybrała trzech kawalerów i zaprosiła ich na swoje gospodarstwo pełna nadziei, że uda się jej nawiązać z jednym z nich bliższą relację. Niestety szybko się zorientowała, że panowie bardziej angażują się we wspólną dobrą zabawę, niż poznawanie jej. Odprawiła z kwitkiem każdego z nich.