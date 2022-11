Marta wyznała w "Magii nagości", że jest lesbijką. Co na to mama?

"Magia nagości" to program oparty na brytyjskim formacie "Naked Attraction", Uczestnicy wybierają osobę, z którą chcieliby iść na randkę, oceniając tylko ich ciało. Jak twierdzi "The Guardian" w analizie publicystycznej, przeciwnicy programu postrzegają go jako promocję pornografii i rozmaitych fetyszów, w tym podglądactwa. Całość wpisuje się w ich przekonaniu w tzw. seksualizację dzieci i młodzieży. Z kolei zwolennicy programu cenią go za walory edukacyjne i szansę na oswajanie dalekiej od doskonałości anatomii ludzkiej, w kontrze do tej lansowanej w materiałach porno.